Телеведущий продолжает обсуждать звезду, но теперь в социальных сетях

Похоже, что повсеместное осуждение после скандала с Ольгой Бузовой даже не заставило Дмитрия Губерниева задуматься. Казалось бы, многие высказались в поддержку экс-ведущей "Дома-2", а кто-то даже призывал убрать спортивного комментатора из эфира, но телеведущий как насмехался над девушкой, так и продолжает это делать. Правда, теперь в интернет-пространстве.

Накануне в официальном "Инстаграме" телеканала "Матч ТВ" появилось видео, на котором сборная России смотрит наставления Бузовой перед матчем с Финляндией. Артистка призвала спортсменов быть смелее и идти вперед.

"Спасибо Оле за победу на футболе",

– написано под публикацией.

Дмитрий Губерниев, конечно же, не смог пройти мимо. В комментариях телеведущий вновь опустил шутку про коньяк. Ранее именно из-за вопроса об этом алкогольном напитке Ольга расплакалась в прямом эфире.

"Отдых в местечке Коньяк ждет счастливых обладателей путевок",

– съязвил Губерниев.

Под комментарием тут же развернулись нешуточные баталии. Большая часть пользователей принялась рьяно защищать телеведущую, всячески оскорбляя Дмитрия. Одни в шутку предложили уже наконец подарить оппоненту Ольги коньяк, чтобы хоть как-то его успокоить. Многих также возмутило, что Губерниев хоть и извинился публично перед звездой, но все равно не упускает шанса еще раз уколоть ее.

Напомним, что ранее в СМИ появились слухи, что телеведущего якобы отстранили от эфиров на "Матч ТВ". Позже Губерниев прокомментировал эту информацию.