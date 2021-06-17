"Отдых в местечке Коньяк ждет": Губерниев снова подколол Бузову

"Отдых в местечке Коньяк ждет": Губерниев снова подколол Бузову
Фото: АГН Москва/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Телеведущий продолжает обсуждать звезду, но теперь в социальных сетях

Похоже, что повсеместное осуждение после скандала с Ольгой Бузовой даже не заставило Дмитрия Губерниева задуматься. Казалось бы, многие высказались в поддержку экс-ведущей "Дома-2", а кто-то даже призывал убрать спортивного комментатора из эфира, но телеведущий как насмехался над девушкой, так и продолжает это делать. Правда, теперь в интернет-пространстве. 

Накануне в официальном "Инстаграме" телеканала "Матч ТВ" появилось видео, на котором сборная России смотрит наставления Бузовой перед матчем с Финляндией. Артистка призвала спортсменов быть смелее и идти вперед. 

"Спасибо Оле за победу на футболе", 

– написано под публикацией. 

Дмитрий Губерниев, конечно же, не смог пройти мимо. В комментариях телеведущий вновь опустил шутку про коньяк. Ранее именно из-за вопроса об этом алкогольном напитке Ольга расплакалась в прямом эфире. 

"Отдых в местечке Коньяк ждет счастливых обладателей путевок", 

– съязвил Губерниев. 

Под комментарием тут же развернулись нешуточные баталии. Большая часть пользователей принялась рьяно защищать телеведущую, всячески оскорбляя Дмитрия. Одни в шутку предложили уже наконец подарить оппоненту Ольги коньяк, чтобы хоть как-то его успокоить. Многих также возмутило, что Губерниев хоть и извинился публично перед звездой, но все равно не упускает шанса еще раз уколоть ее.

Напомним, что ранее в СМИ появились слухи, что телеведущего якобы отстранили от эфиров на "Матч ТВ". Позже Губерниев прокомментировал эту информацию. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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