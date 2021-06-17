Газманов поставил на место предложившую ему уйти со сцены Серябкину

Газманов поставил на место предложившую ему уйти со сцены Серябкину
Олег Газманов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец не сразу смог вспомнить что-то о творчестве артистки, отправившей его на пенсию

В последнее время все чаще вспыхивают конфликты между представителями "старой школы" и молодыми артистами. В этот раз спор произошел между Ольгой Серябкиной и Олегом Газмановым.

Не так давно экс-солистка "Серебра" посоветовала исполнителю хита "Мои ясные дни" и его коллегам, например, Валерию Леонтьеву и Льву Лещенко покинуть сцену. Мол, пора бы дать дорогу молодым. Газманов молчать не стал и ответил артистке. 

"Кто такая Серябкина? Из группы "Серебро"? Я ее не слушаю", 

запамятовал артист в разговоре с "Собеседником". 

Также он добавил, что будет делать то, что хочет, а на пенсию уйдет тогда, когда на его концерты перестанут ходить. Сейчас такой проблемы точно нет, потому что Газманов как собирал, так и собирает полные залы. 

"Молодые, пожалуйста, возьмите моих зрителей и перетяните к себе... Но у них же не получается!"

– сыронизировал певец, но при этом добавил, что среди молодых исполнителей есть те, кто ему нравится. Например, любит Газманов послушать Басту или группу Artik&Asti. Отдельно певец отметил своего сына Родиона. 

По словам Олега Михайловича, ему нравится музыка, которую делает его наследник. Правда, к к сожалению, песни Газманова-младшего не так востребованы наши дни, но Родиона это не очень расстраивает, поэтому он продолжает писать стихи и посвящать себя творчеству. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, чем живет и увлекается 17-летняя дочь Газманова. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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