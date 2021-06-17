Лолиту на два месяца положили в психиатрическую клинику

Лолиту на два месяца положили в психиатрическую клинику
Лолита Милявская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистку довел напряженный график работы

Лолита Милявская призналась, что попала в психиатрическую больницу имени Кащенко – инцидент произошел с ней еще в начале 2000-х. В учреждении певица пробыла два месяца.

Откровения знаменитости прозвучали в эфире Ютуб-канала "Нежный редактор". Милявская рассказала, что много сил и времени отдавала работе. На этом фоне у нее развился так называемый синдром хронической усталости.

"У тебя вокруг все уже посыпалось, а ты все думаешь, что ты себя за волосы вытащишь", – отметила Лолита.

В какой-то момент у исполнительницы хита "На Титанике" началось малокровие (снижение уровня гемоглобина в крови – прим. ред.). Организм певицы настолько истощился, что она стала похожа, как отметила сама артистка, на узника Освенцима.

Около двух недель Милявская попросту спала, так как у нее даже не было сил на прием пищи.

По словам Лолиты, знаменитый психиатр Лариса Пекарская позже призналась ей – она сильно волновалась перед приходом артистки. Насмотревшись шоу с участием звезды, специалист пришла к выводу, что ее пациентка является экзальтированной особой.

Артистка призвала не бояться походов к психиатру. Ведь именно благодаря усилиям врача можно избавиться от стресса и вздохнуть полной грудью. Певица заявила – не нужно стесняться этого. 

Ранее Лолита рассказала, что первой узнала о разводе Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. О проблемах в личной жизни Примадонна сообщила на шоу Милявской. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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Член Комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков: "Москва и область объявили, фактически, обязательную вакцинацию, вопреки Конституции РФ. Беспрецедентный случай правового сепаратизма регионов, без всяких на то оснований, зато с фактами манипулирования статистикой.
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"В последние несколько дней мэр Москвы оказался под шквалом критики, вызванной непопулярными «коронавирусными» решениями. И тут нужно признать, что россияне не верят в возращение эпидемии. И весьма показателен тому пример вакцинации сотрудников МУП «Мосгортранс». Водители массово отказываются от прививок, и исправить это не могут даже прямые указания начальства. Работники общественного транспорта ищут обходные пути и даже покупают фальшивые справки о вакцинации".
Гость259361
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Перед выборами в ГосДуму власть решила пойти на непопулярные действия с обязательной вакцинацией, что вызовет недовольство в обществе, которое не готово к такому шагу. Причём большинство противников — это Железный электорат власти, а нужно не забывать о православных, которые категорически против. При отказах от вакцины власть будет увольнять людей, а точнее отстранять от работы без сохранения зарплаты,
Гость259361
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Это что за насилие? мэр Сергей Собянин подписал указ № 32-УМ, который определяет порядок обязательной вакцинации: "Главному контрольному управлению города Москвы совместно с уполномоченными органами исполнительной власти города Москвы обеспечить контроль за соблюдением организациями, индивидуальными предпринимателями требований постановления Главного государственного санитарного врача по городу Москве.
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Москва и Московская область практически одновременно ввели обязательную вакцинацию ряда категорий граждан.
Гость259361
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Тут такой бунт грянет по обязалке на прививку, что Навальному и не снилось. Это нарушение всех свобод по конституции. Это издевательство над личностью. Это как в Заксехаузе.
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