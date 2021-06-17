Артистку довел напряженный график работы

Лолита Милявская призналась, что попала в психиатрическую больницу имени Кащенко – инцидент произошел с ней еще в начале 2000-х. В учреждении певица пробыла два месяца.

Откровения знаменитости прозвучали в эфире Ютуб-канала "Нежный редактор". Милявская рассказала, что много сил и времени отдавала работе. На этом фоне у нее развился так называемый синдром хронической усталости.

"У тебя вокруг все уже посыпалось, а ты все думаешь, что ты себя за волосы вытащишь", – отметила Лолита.

В какой-то момент у исполнительницы хита "На Титанике" началось малокровие (снижение уровня гемоглобина в крови – прим. ред.). Организм певицы настолько истощился, что она стала похожа, как отметила сама артистка, на узника Освенцима.

Около двух недель Милявская попросту спала, так как у нее даже не было сил на прием пищи.

По словам Лолиты, знаменитый психиатр Лариса Пекарская позже призналась ей – она сильно волновалась перед приходом артистки. Насмотревшись шоу с участием звезды, специалист пришла к выводу, что ее пациентка является экзальтированной особой.

Артистка призвала не бояться походов к психиатру. Ведь именно благодаря усилиям врача можно избавиться от стресса и вздохнуть полной грудью. Певица заявила – не нужно стесняться этого.

Ранее Лолита рассказала, что первой узнала о разводе Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. О проблемах в личной жизни Примадонна сообщила на шоу Милявской.