Причина произошедшего конфликта неизвестна

Композитор Ирина Грибулина появилась в эфире передачи "Судьба человека". В разговоре с Борисом Корчевниковым певица призналась – ее брак с третьим мужем Владимиром Маргойтом был настоящим кошмаром.

Грибулина и Маргойт прожили вместе около 10 лет. Поначалу Ирине Евгеньевне казалось, что она встретила настоящую любовь. Однако в какой-то момент композитор поняла – этот брак был ошибкой.

Супруг артистки был фотографом. Но по какой-то причине мужчина не приносил денег в дом. Все заботы легли на плечи Грибулиной. Чтобы прокормить семью, ей приходилось работать сутками напролет.

Ирина Евгеньевна добавила – муж также не разрешал ей рожать детей. Жизнь певицы превратилась в ад, как только Маргойт начал поднимать на нее руку.

"Мог дать на ровном месте оплеуху. Он был самым настоящим извергом", – отметила композитор.

Однажды Грибулина стала свидетелем неприятного инцидента. Они с супругом пошли в сауну в компании Николая Караченцова и Людмилы Поргиной.

Когда артист на время отлучился, Владимир ударил его избранницу. Шокированная Поргина позвала на помощь мужа. Николай Петрович не стал церемониться с обидчиком супруги и тоже применил физическую силу.

После случившегося Караченцов посоветовал Грибулиной бежать от мужа-тирана. Ирина Евгеньевна была бы рада поставить точку в этих отношениях, однако Маргойт некоторое время не давал своего согласия на развод.

Ранее "Утро.ру" рассказало, кто помимо Грибулиной скрывает настоящих отцов своих детей.