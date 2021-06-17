Курс рубля
- Путин обеспечил России санкционную неуязвимость перед встречей с Байденом - СМИ
- Впервые с июля 2020 года: курс доллара упал ниже 72 рублей
- ФНБ без доллара: что делать с валютными накоплениями
Композитор Ирина Грибулина появилась в эфире передачи "Судьба человека". В разговоре с Борисом Корчевниковым певица призналась – ее брак с третьим мужем Владимиром Маргойтом был настоящим кошмаром.
Грибулина и Маргойт прожили вместе около 10 лет. Поначалу Ирине Евгеньевне казалось, что она встретила настоящую любовь. Однако в какой-то момент композитор поняла – этот брак был ошибкой.
Супруг артистки был фотографом. Но по какой-то причине мужчина не приносил денег в дом. Все заботы легли на плечи Грибулиной. Чтобы прокормить семью, ей приходилось работать сутками напролет.
Ирина Евгеньевна добавила – муж также не разрешал ей рожать детей. Жизнь певицы превратилась в ад, как только Маргойт начал поднимать на нее руку.
"Мог дать на ровном месте оплеуху. Он был самым настоящим извергом", – отметила композитор.
Однажды Грибулина стала свидетелем неприятного инцидента. Они с супругом пошли в сауну в компании Николая Караченцова и Людмилы Поргиной.
Когда артист на время отлучился, Владимир ударил его избранницу. Шокированная Поргина позвала на помощь мужа. Николай Петрович не стал церемониться с обидчиком супруги и тоже применил физическую силу.
После случившегося Караченцов посоветовал Грибулиной бежать от мужа-тирана. Ирина Евгеньевна была бы рада поставить точку в этих отношениях, однако Маргойт некоторое время не давал своего согласия на развод.
Ранее "Утро.ру" рассказало, кто помимо Грибулиной скрывает настоящих отцов своих детей.
Совместное заявление президентов двух стран стало существенным достижением
Россияне могут попасть на любимые курорты уже этим летом