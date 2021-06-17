Артист не может похвастаться высоким заработком

В Сети появились слухи о том, что Дмитрий Дюжев уволился из МХТ имени Чехова. В театре актер работал около 15 лет. СМИ выяснили, что звезда фильма "Бригада" оказалась в непростой финансовой ситуации.

Последнее время Дюжев редко снимается в кино. В этом году на экранах появится сериал "Ресторан по понятиям", главная роль в котором досталась Дмитрию.

Пока основным источником доходов для артиста являются выступления на корпоративах. В апреле 2021 года он читал стихи в Калуге. За свое выступление Дюжев получил примерно 377 тысяч рублей.

Судя по данным сайта Госзакупок, за восемь лет Дмитрий заработал на корпоративах чуть больше четырех миллионов рублей, передает "Комсомольская Правда". Стать ведущим он готов за 1,7 миллиона рублей, но в последнее время мало кто зовет актера на свои вечеринки. Сейчас он практически не появляется на телеэкранах, а спад популярности напрямую влияет на спрос.

Из-за отсутствия стабильного дохода Дюжев погряз в долгах. По имеющейся у СМИ информации, знаменитость должна оплатить налоги на сумму более 50 тысяч рублей, из которых 37 тысяч за личный транспорт, примерно 12 тысяч – за московскую квартиру, еще тысячу с лишним – за жилье в родном городе Астрахань. При этом за просрочку основных платежей Дмитрий должен отдать из своего кармана дополнительные полторы тысячи рублей.

Ранее появилась информация, что руководитель МХТ имени Чехова Сергей Женовач не стал продлевать контракт с Дюжевым. Официального подтверждения информации ни от одной из сторон не поступало.