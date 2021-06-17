Телезвезда вела крупные мероприятия на протяжении 11 лет

Бывший генеральный директор "Муз-ТВ" Арман Давлетяров стал новым героем Ютуб-шоу "Алена, блин!". Он сообщил, сколько Лера Кудрявцева зарабатывала на телеканале, и раскрыл причины ссоры с ней.

Около 11 лет Кудрявцева вела ежегодные премии "Муз-ТВ". По словам Давлетярова, последние годы Лера получала за свою работу по миллиону рублей за каждое мероприятие.

Появление телеведущей в других передачах не оценивалось так высоко. Медиаменеджер отметил – в карман знаменитости уходили "какие-то копейки". Это было связано с нехваткой средств. Однако телеведущая не высказывала претензий, так как считала Давлетярова своим другом. Но в конце прошлого года между ними пробежала черная кошка.

Дело в том, что в 2020 году бывший генеральный директор телеканала принял решение пригласить на премию другую ведущую. При этом о своем отстранении Кудрявцева узнала не от Армана, а из СМИ.

Такой поступок Давлетярова обидел Леру. В эфире Ютуб-шоу медиаменеджер объяснил, почему лично не сказал ей о принятом решении.

Арман заявил – он не раз пытался в разговоре с Кудрявцевой поднять тему, касающуюся работы на "Муз-ТВ". Однако каждый раз знаменитость давила на жалость, прося не увольнять ее.

Давлетяров отметил, что Лере на премии должна была достаться другая роль. Обижать звезду никто не собирался.

Ранее стало известно о том, что Кудрявцева устроила истерику из-за халатности врачей. Ее поддержала Лариса Гузеева.