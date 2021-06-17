"Какие-то копейки": бывший глава "Муз-ТВ" рассказал о заработках Кудрявцевой

"Какие-то копейки": бывший глава "Муз-ТВ" рассказал о заработках Кудрявцевой
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Телезвезда вела крупные мероприятия на протяжении 11 лет

Бывший генеральный директор "Муз-ТВ" Арман Давлетяров стал новым героем Ютуб-шоу "Алена, блин!". Он сообщил, сколько Лера Кудрявцева зарабатывала на телеканале, и раскрыл причины ссоры с ней.

Около 11 лет Кудрявцева вела ежегодные премии "Муз-ТВ". По словам Давлетярова, последние годы Лера получала за свою работу по миллиону рублей за каждое мероприятие.

Появление телеведущей в других передачах не оценивалось так высоко. Медиаменеджер отметил – в карман знаменитости уходили "какие-то копейки". Это было связано с нехваткой средств. Однако телеведущая не высказывала претензий, так как считала Давлетярова своим другом. Но в конце прошлого года между ними пробежала черная кошка.

Дело в том, что в 2020 году бывший генеральный директор телеканала принял решение пригласить на премию другую ведущую. При этом о своем отстранении Кудрявцева узнала не от Армана, а из СМИ.

Такой поступок Давлетярова обидел Леру. В эфире Ютуб-шоу медиаменеджер объяснил, почему лично не сказал ей о принятом решении.

Арман заявил – он не раз пытался в разговоре с Кудрявцевой поднять тему, касающуюся работы на "Муз-ТВ". Однако каждый раз знаменитость давила на жалость, прося не увольнять ее.

Давлетяров отметил, что Лере на премии должна была достаться другая роль. Обижать звезду никто не собирался. 

Ранее стало известно о том, что Кудрявцева устроила истерику из-за халатности врачей. Ее поддержала Лариса Гузеева. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Путин дал личную оценку Байдену

Российский лидер похвалил американского коллегу

Когда откроется Турция: Союз туриндустрии дал прогноз

Россияне могут попасть на любимые курорты уже этим летом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей