Спортсмены Незалежной показывают красивую игру, считает актер

Российский актер Михаил Боярский, известный своей любовью к футболу, оценил победу украинской сборной, одержанную над Македонией в рамках чемпионата "Евро-2020" со счетом 2:1.

Болельщик петербургского "Зенита" признался, что в этом сезоне игра украинцев ему очень нравится: команда пока что демонстрирует эффективную подготовку. Отличился и Малиновский, который радует своих болельщиков.

Артист не сомневается: украинским спортсменам удастся выбиться в плей-офф.

"Прекрасно подготовились. Очень рад за них. Австрийцев украинцы обязательно обыграют. Они выйдут из группы. И пока украинцы сильнее нашей сборной", – поделился прогнозом Боярский в комментариях для "Спорт-Экспресса".

Тремя днями ранее народный артист России также оценил игру украинских спортсменов, выразив уверенность, что действующий состав Незалежной куда сильнее российского. По мнению актера, в предполагаемом матче Россия-Украина уверенная победа осталась бы за последними.

Боярский заявил, что, несмотря на поражение, украинцы достойно отыграли с Голландией, показав прекрасную игру.

Украинская сборная в настоящее время занимает третье место в группе С. Македонцы находятся на последней строчке с нулевым результатом.

В рамках третьего тура спортсмены Незалежной проведут матч с австрийцами, а македонцы сыграют с Нидерландами.

Российская сборная занимает второе место в группе B. Наши футболисты набрали три очка, потерпев разгром от Бельгии и одержав победу на финнами.