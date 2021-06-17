Артист до последнего надеялся, что все наладится

Геннадий Хазанов рассказал о проблемах со здоровьем. Его откровения прозвучали в эфире шоу "Эмпатия Манучи" на видеохостинге "Ютуб".

Некоторое время назад Хазанов решил пройти обследование. Геннадий Викторович практически ни на что не жаловался. Единственное, что тревожило телеведущего – периодическая боль в области сердца.

Артист обратился к специалистам из Бакулевского института. Врачи успокоили Хазанова, заявив, что не видят ничего серьезного. При этом медики предложили на один день установить холтер – специальное устройство для мониторинга работы сердца. Актер согласился на проведение процедуры.

Спустя сутки Геннадий Викторович снял устройство. В какой-то день знаменитости позвонили врачи – у них возникли опасения, что с его здоровьем может быть не все в порядке, попросив повторить процедуру. По итогам двух месяцев наблюдения за работой сердца специалисты заявили, что артисту нужно ставить кардиостимулятор.

Новость о серьезных проблемах со здоровьем заставила артиста переживать. Однако он надеялся на то, что ситуация улучшится сама собой, и не стал прибегать к операции. Ситуация обострилась неожиданно.

Однажды Геннадию Викторовичу стало плохо на сцене. Звезда потеряла ориентацию в пространстве и перестал осознавать, что происходи. По завершении спектакля Хазанов понял – операции избежать не получится.

"Счет шел на часы. В итоге я пережил операцию на открытом сердце. Следы на месте. Более того, мне поставили кардиостимулятор", – признался он.

Прибор доставляет немало хлопот Хазанову. Когда на пути знаменитости встречается рамка металлоискателя, он всегда обращается к сотрудникам контроля с просьбой обойти устройство стороной.

Ранее стало известно о том, что Геннадий Викторович отказался общаться со сводными братьями.