Появились подробности состояния избитого экс-солиста группы "Лесоповал"

Появились подробности состояния избитого экс-солиста группы "Лесоповал"
Кадр youtube.com
Музыкант не может передвигаться самостоятельно

Стало известно, как себя чувствует бывший солист группы "Лесоповал" Руслан Казанцев после избиения. На данный момент музыкант находится в сочинской больнице.

Некоторое время назад Казанцев вместе с коллективом приехал в Сочи. После концерта Руслан и его звукорежиссер отправились в частный отель. Мужчины планировали отдохнуть и обсудить рабочие моменты. Когда они вышли на улицу, то наткнулись на хозяйку гостиницы Светлану. Женщина начала ругаться на жильцов, обвиняя их в нарушении общественного порядка. При этом, как отметил певец, ничего подобного с их стороны не было.

Ситуация повторилась через 20 минут. Казанцев попытался урегулировать конфликт – он встал на колени перед Светланой, поцеловал ее руку и попросил не ругаться. Рассерженная женщина скрылась – как позже выяснилось, она пошла за своим сыном.

В это время Руслан и его товарищ успели сходить в магазин. По возвращении их поджидал неприятный сюрприз в виде наследника хозяйки. Мужчина ударил Казанцева, сломав ему лицевые кости.

В интервью "Пятому каналу" музыкант признался – он чувствует себя ужасно.

"Я с трудом кушаю жидкую пищу. Мне помогают передвигаться, проводят комплексные мероприятия: капельницы, уколы", – отметил он.

Врачи предупредили певца – после того, как спадет отек, скорее всего придется делать операцию.

Напомним, Казанцев был членом группы "Лесоповал" с 1996-го по 2000-й годы. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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