По словам певицы, она наконец-то сняла "розовые очки"

Недавно Вера Брежнева выпустила новую песню под названием "Розовый дым". Артистка призналась – композиция отражает ее состояние души. К слову, текст является не очень жизнерадостным, поэтому некоторые решили, что певица переживает кризис в браке с Константином Меладзе.

В интервью "Собеседнику" Брежнева заявила – она перестала смотреть на мир через розовые очки, пытаясь идеализировать каждое явление.

"Мы всегда чрезмерно романтизируем отношения, думаем, что если есть любовь, то никаких проблем в отношениях и семье быть не должно", - отметила Вера.

По словам певицы, в итоге все оказывается с точностью до наоборот.

При этом Брежнева добавила, что брак с Меладзе никак не повлиял на процесс работы. Артистка заверила – с продюсером у нее всегда был "идеальный тандем".

Однако в СМИ вновь поползи сплетни о том, что в браке звезд не все так гладко. На это указал РИА ФАН. Примечательно, что слухи о разводе звездных супругов ходят достаточно давно. Однако ни Вера, ни Константин не комментируют домыслы общественности.

Напомним, исполнительница и музыкант тайно сыграли свадьбу в 2015 году. Торжественная церемония состоялась в Италии. Общих детей у пары нет. Зато Брежнева воспитывает двоих дочерей от предыдущих отношений – 20-летнюю Соню от Виталия Войченко и 11-летнюю Сару от Михаила Кипермана.

Ранее появилась информация, что Вера участвовала в концерте, организованном специально для сына Александра Лукашенко. Эти слухи взбесили белорусов. Они затравили знаменитость в комментариях, обвинив в работе на "кровавых диктаторов".