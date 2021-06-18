Актриса уже лишилась нескольких ролей

Актриса Александра Захарова рассказала о том, что нынешний руководитель "Ленкома" Марк Варшавер выбросил ее фотографию из кабинета покойного отца Марка Анатольевича.

По словам Захаровой, она приехала в родной театр и узнала от коллег про неприятный поступок Варшавера. К слову, фотография Александры Марковны висела в ряду других артистов около 30 лет.

Также стало известно, что актрису начали заменять в спектаклях. Так, например, роль в постановке "Ва-банк", которая ранее принадлежала дочери бывшего худрука "Ленкома", досталась некой артистке Есениной.

На этом "война" против Захаровой не окончилась. Пару дней назад Марк Борисович объявил о том, что теперь в спектакле "Вишневый сад" будет играть Анна Большова, передает "Собеседник".

Примечательно, что с именем Варшавера связан не один скандал. Некоторое время назад вдова Николая Караченцова Людмила Поргина обвинила деятеля искусства в развале театра. Актриса обратила внимание на то, что Марк Борисович не захотел сохранять традиции, которые действовали при покойном Захарове. Речь прежде всего идет о художественном совете – из него убрали Дмитрия Певцова, Ивана Агапова и саму Захарову.

Поргина добавила – с постановками в театре тоже беда. В пример артистка привела ситуацию со спектаклем "Юнона и Авось". Мол, его возят по стране, как "цирк-шапито".