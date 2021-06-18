Исполнитель хита "Голубая луна" Трубач лишился квартиры из-за долгов жены

Исполнитель хита "Голубая луна" Трубач лишился квартиры из-за долгов жены
Николай Трубач. Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Супруга певца клялась, что вернет деньги, однако не сдержала своих обещаний

Николая Трубача выселили из квартиры, расположенной в центре Москвы. Причина кроется в том, что супруга певца Елена Виршубская задолжала несколько десятков миллионов рублей.

Финансовые проблемы в семье исполнителя хита "Голубая луна" начались около четырех лет назад. В то время его жена работала главным редактором канала "Ля-минор ТВ". Виршубская активно занимала деньги у своего коллеги по медиахолдингу Владимира и других сотрудников.

"Предлоги были разные – "нужно концерт провести" и прочее. Деньги давали именно ей, про своего мужа она не заикалась", – рассказал один из сотрудников телеканала.

При этом Елена заверяла, что обязательно вернет долги. Женщина даже клялась своими детьми. Однако денег ее коллеги так и не получили, передает "Комсомольская Правда".

Примечательно, что после финансового скандала Елену лишили должности. Исполнитель хита "Голубая луна" узнал об увольнении супруги только спустя год.

В общей сложности избранница Трубача задолжала Владимиру примерно 18 миллионов рублей. Когда мужчина понял, что не дождется своих денег, то обратился в суд.

Судебные разбирательства длились три года. Этого времени не хватило Виршубской, чтобы вернуть долг. Тогда суд постановил арестовать их с Трубачом трехкомнатную квартиру в Москве и выставить ее на продажу.

В итоге недвижимость передали в собственность бывшего коллеги Елены. Однако долг не был до конца погашен. Женщина обязана вернуть Владимиру еще семь миллионов рублей. Сама Елена в комментарии изданию удивилась интересу журналистов, отметив, что вопрос с долгами решается, а похожие ситуации нередко случаются с людьми. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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