Телеведущий отметил, что комик безуспешно пытался переплюнуть своего коллегу по сцене

Геннадий Хазанов дал свою оценку российскому юмору. По словам артиста, многие комики пытаются повторять за более успешными коллегами, при этом превращая свое выступление в пародию на творчество.

В эфире Ютуб-шоу "Эмпатия Манучи" Хазанов вспомнил, как однажды он присутствовал на концерте Comedy Club в Юрмале. В какой-то момент на сцену вышли два юмориста – Гарик Мартиросян и, как позже оказалось, Павел Воля.

Геннадий Викторович остался в восторге от "партии" Мартиросяна. Телеведущий назвал выступление бывшего резидента Comedy Club "изумительным". А вот выход Воли его совсем не впечатлил.

"Второму очень хотелось ему соответствовать, но я видел, он никак не мог впрыгнуть в этот трамвайчик, который вез Мартиросяна", – заявил Хазанов.

К слову, некоторое время артист не хотел называть имя этого человека. Однако Вячеславу Манучарову все-таки удалось "расколоть" звездного гостя.

Как рассказал Геннадий Викторович, Павел начал использовать в своей речи нецензурные выражения. Все происходящее на сцене телеведущий назвал "жалким зрелищем".

Актер объяснил – он допускает использование ненормативной лексики, но только тогда, когда она действительно уместна.

Телеведущий выделил Михаила Галустяна и Демиса Карибидиса. Он считает, что эти комики смогли добиться больших успехов в своей области.

Ранее Хазанов рассказал о том, что он перенес операцию на сердце. Знаменитости установили кардиостимулятор. Устройство доставляет немало хлопот артисту – мало того, что ему нужно периодически отправлять данные врачам, так еще приходится обходить стороной рамки металлоискателя.