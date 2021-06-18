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Геннадий Хазанов дал свою оценку российскому юмору. По словам артиста, многие комики пытаются повторять за более успешными коллегами, при этом превращая свое выступление в пародию на творчество.
В эфире Ютуб-шоу "Эмпатия Манучи" Хазанов вспомнил, как однажды он присутствовал на концерте Comedy Club в Юрмале. В какой-то момент на сцену вышли два юмориста – Гарик Мартиросян и, как позже оказалось, Павел Воля.
Геннадий Викторович остался в восторге от "партии" Мартиросяна. Телеведущий назвал выступление бывшего резидента Comedy Club "изумительным". А вот выход Воли его совсем не впечатлил.
"Второму очень хотелось ему соответствовать, но я видел, он никак не мог впрыгнуть в этот трамвайчик, который вез Мартиросяна", – заявил Хазанов.
К слову, некоторое время артист не хотел называть имя этого человека. Однако Вячеславу Манучарову все-таки удалось "расколоть" звездного гостя.
Как рассказал Геннадий Викторович, Павел начал использовать в своей речи нецензурные выражения. Все происходящее на сцене телеведущий назвал "жалким зрелищем".
Актер объяснил – он допускает использование ненормативной лексики, но только тогда, когда она действительно уместна.
Телеведущий выделил Михаила Галустяна и Демиса Карибидиса. Он считает, что эти комики смогли добиться больших успехов в своей области.
Ранее Хазанов рассказал о том, что он перенес операцию на сердце. Знаменитости установили кардиостимулятор. Устройство доставляет немало хлопот артисту – мало того, что ему нужно периодически отправлять данные врачам, так еще приходится обходить стороной рамки металлоискателя.
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