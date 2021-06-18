Юморист отмечает день рождения

18 июня Максиму Галкину исполняется 45 лет. На личной инстаграм-странице артист опубликовал видеопоздравление от своих детей – двойняшек Лизы и Гарри.

На записи наследники юмориста исполняют для него песню, похожую на рэп. Ребята отметили, что счастливы иметь такого отца, как Максим. Они понадеялись на то, что в будущем станут похожими на знаменитого и талантливого родителя.

Как только дети закончили выступление, за кадром послышались овации и ликование Аллы Пугачевой. Галкин тоже по достоинству оценил подготовленный для него сюрприз.

Внезапно на экране появилась сама Примадонна. Увидев, что ее снимают, артистка начала стесняться.

"Не смей, не смей меня снимать!" – в шутливой манере приказала она.

Исполнительница хита "Миллион алых роз" обхватила себя руками и убежала из кадра. Однако удалось рассмотреть образ певицы. Алла Борисовна надела джинсовые шорты выше колена, свободного кроя кофту с открытыми плечами, а также кроссовки. Нельзя не обратить внимание на стройные ноги 72-летней артистки.

Дослушав поздравление Лизы и Гарри, Галкин принялся благодарить наследников. Он крепко обнял обоих ребят. Внезапно к ним подбежала Пугачева. Певица, все так же стесняясь, пристроилась позади супруга и призналась ему в любви.

В комментариях под видео коллеги, друзья и поклонники Максима оставили свои поздравления. К юмористу обратились Юсиф Эйвазов, Инна Михайлова, Марина Зудина, Светлана Бондарчук, Светлана Лобода, Игорь Николаев, Наташа Королева и другие.

Ранее стало известно о том, что Сергею Пенкину закрыли вход в дом Пугачевой.