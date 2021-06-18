"Не смей меня снимать!": Пугачева постеснялась появляться в ролике для Галкина

"Не смей меня снимать!": Пугачева постеснялась появляться в ролике для Галкина
Фото: Виктор Лисицын/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Юморист отмечает день рождения

18 июня Максиму Галкину исполняется 45 лет. На личной инстаграм-странице артист опубликовал видеопоздравление от своих детей – двойняшек Лизы и Гарри.

На записи наследники юмориста исполняют для него песню, похожую на рэп. Ребята отметили, что счастливы иметь такого отца, как Максим. Они понадеялись на то, что в будущем станут похожими на знаменитого и талантливого родителя.

Как только дети закончили выступление, за кадром послышались овации и ликование Аллы Пугачевой. Галкин тоже по достоинству оценил подготовленный для него сюрприз.

Внезапно на экране появилась сама Примадонна. Увидев, что ее снимают, артистка начала стесняться.

"Не смей, не смей меня снимать!" – в шутливой манере приказала она.

Исполнительница хита "Миллион алых роз" обхватила себя руками и убежала из кадра. Однако удалось рассмотреть образ певицы. Алла Борисовна надела джинсовые шорты выше колена, свободного кроя кофту с открытыми плечами, а также кроссовки. Нельзя не обратить внимание на стройные ноги 72-летней артистки.

Дослушав поздравление Лизы и Гарри, Галкин принялся благодарить наследников. Он крепко обнял обоих ребят. Внезапно к ним подбежала Пугачева. Певица, все так же стесняясь, пристроилась позади супруга и призналась ему в любви.

В комментариях под видео коллеги, друзья и поклонники Максима оставили свои поздравления. К юмористу обратились Юсиф Эйвазов, Инна Михайлова, Марина Зудина, Светлана Бондарчук, Светлана Лобода, Игорь Николаев, Наташа Королева и другие.

Ранее стало известно о том, что Сергею Пенкину закрыли вход в дом Пугачевой. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Турция готовит военный плацдарм у границ России

Входящая в НАТО страна усиливает давление на Москву с юга

Когда откроется Турция: Союз туриндустрии дал прогноз

Россияне могут попасть на любимые курорты уже этим летом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1670 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей