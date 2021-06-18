Избранница шансонье не против родить ему ребенка

Михаил Шуфутинский готовится стать отцом. Артист мечтает, чтобы молодая избранница Светлана Уразова подарила ему ребенка.

Напомним, Шуфутинский и Уразова узаконили свои отношения в конце 2020 года. Сейчас супруги подумывают о продолжении рода.

"Конечно, мы хотим детей. <...> Мы активно работаем над этим вопросом", – отметил Михаил Захарович.

73-летний шансонье не собирается прибегать к услугам суррогатных матерей. По мнению знаменитости, все должно произойти естественным путем, передает "Собеседник".

Недавно Шуфутинский раскрыл секрет счастливых отношений. Он признался – в их семейной жизни всегда есть место романтике. Так, например, каждое утро артиста начинается с поцелуя от любимой жены.

Некоторое время назад Михаил Захарович был вынужден отложить идею завести ребенка. Дело в том, что исполнитель подхватил коронавирус. Болезнь протекала в тяжелой форме.

Врачи диагностировали у звезды поражение легких. К счастью, певцу удалось встать на ноги. Однако зараза спровоцировала развитие осложнений – до сих пор шансонье немного прихрамывает.

Михаил Захарович старается вести здоровый образ жизни. В этом ему помогает Светлана.

Напомним, у артиста есть двое сыновей от второй жены Маргариты Михайловны – 48-летний Дэвид и 46-летний Антон. Супруга звезды шансона умерла 5 июня 2015 года из-за проблем с сердцем.

Ранее Шуфутинский рассказал о том, что врачи спасли его от паралича. Артист перенес операцию несколько лет назад.