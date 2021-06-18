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После развода Полине Гагариной и Дмитрию Исхакову, по всей видимости, не удалось сохранить теплые отношения. Стало известно, что артистка отказалась вести дела с экс-супругом.
Когда Полина и Дмитрий еще состояли в браке, они решили создать общий проект. Речь идет о "Творческом центре Полины Гагариной". Певица являлась в нем учредителем, а фотограф был руководителем.
Как сообщает "Комсомольская Правда", налоговая служба собирается ликвидировать организацию. Инициатором в этом деле выступила как раз исполнительница хита "Спектакль окончен".
По имеющимся данным, проект существовал два с лишним года. В марте этого года Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам. Причина крылась в том, что ни Гагарина, ни Исхаков не предоставили в орган исполнительной власти необходимые декларации.
Стоит отметить, что у артистки есть другая фирма – ООО "Полина Гагарина". Весной 2020 года она уволила Дмитрия, который занимал пост генерального директора.
Узнав об этом, СМИ сделали вывод, что в семье певицы и фотографа не все так гладко. Как оказалось, они не ошиблись – вскоре после этого пара объявила о разрыве.
Напомним, Гагарина воспитывает маленькую дочь Мию от Исхакова. Девочка появилась на свет 26 апреля 2017. Также у певицы есть сын Андрей от предыдущих отношений.
Ранее Дмитрий рассказал о сложных отношениях с Гагариной после развода. Фотограф признался, что некоторое время после расставания не мог прийти в себя. Выйти из депрессивного состояния ему помогла любимая работа.
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