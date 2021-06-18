Адвокаты готовят кассацию

Суд встал на сторону семьи Андрея Аршавина, вынося решение о том, что Алисе Казьминой все-таки придется съехать с коттеджа, где она живет со своими детьми, в том числе и с дочкой спортсмена. Но бывшая жена футболиста просто так сдаваться не намерена.

Казьмина, которая уже более года страдает от непростого аутоиммунного заболевания, вещи собирать не торопится. Адвокаты нашли способ отсрочить выселение, поэтому сейчас правозащитник Алисы готовит кассацию и прошение об отсрочке исполнения решения суда, объясняя это тяжелым состоянием здоровья экс-жены Аршавина, пишет РИА ФАН.

На деле история, похоже, является более запутанной, чем может показаться на первый взгляд. Мать бывшего игрока "Зенита" уверяет журналистов, что Казьмина без крыши над головой точно не останется, потому что у нее есть недвижимость. А бесконечные суды и апелляции – не более, чем желание бывшей жены забрать дом у футболиста.

Так, мама спортсмена уверяет, что Алиса уже забрала у ее сына около 1 миллиона евро, а этот дом – единственная ценность, которая осталась у Аршавина.

Напомним, что официально Казьмина прописана в небольшой двухкомнатной квартире своей матери площадью 38 квадратных метров. В таких условиях тяжелобольной женщине с тремя детьми точно будет неудобно. Тем более, на лечение уходит слишком много денег.

Ранее Казьмина призналась, что Аршавин отказывается прописывать родную дочь.