Причины такого решения Киев решил не уточнять

Черный список Украины продолжает пополняться российскими артистами. В этот раз министерство культуры и информационной политики Незалежной внесло в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны, лидера группы "Земляне" Сергея Скачкова.

Причины, по которым музыкант был внесен в список, не уточняются, пишет РИА "Новости". Перечень регулярно обновляется, сейчас в него включены 200 человек.

В январе текущего года, например, туда были внесены Алена Апина и Юлия Глебова, сообщает RT.