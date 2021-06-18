Курс рубля
- Подарок для населения: аналитик призвал россиян запасаться валютой
- Над Россией пролился валютный дождь
- Доллар по 60 рублей: аналитик озвучила условия
788 новости
Черный список Украины продолжает пополняться российскими артистами. В этот раз министерство культуры и информационной политики Незалежной внесло в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны, лидера группы "Земляне" Сергея Скачкова.
Причины, по которым музыкант был внесен в список, не уточняются, пишет РИА "Новости". Перечень регулярно обновляется, сейчас в него включены 200 человек.
В январе текущего года, например, туда были внесены Алена Апина и Юлия Глебова, сообщает RT.
Входящая в НАТО страна усиливает давление на Москву с юга
Батька допускает много ошибок в своей политике