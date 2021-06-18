Лидера группы "Земляне" признали угрозой нацбезопасности Украины

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Причины такого решения Киев решил не уточнять

Черный список Украины продолжает пополняться российскими артистами. В этот раз министерство культуры и информационной политики Незалежной внесло в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны, лидера группы "Земляне" Сергея Скачкова. 

Причины, по которым музыкант был внесен в список, не уточняются, пишет РИА "Новости". Перечень регулярно обновляется, сейчас в него включены 200 человек.

В январе текущего года, например, туда были внесены Алена Апина и Юлия Глебова, сообщает RT

Юлия МИХАЙЛОВА

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