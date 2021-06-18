Сейчас актриса действительно находится в больнице

В Сети появилась новость о том, что звезда отечественного кинематографа Ирина Мирошниченко была экстренно госпитализирована. По предварительной информации, у актрисы обнаружена вирусная пневмония.

Изначально 78-летняя артистка пожаловалась своей сиделке на плохое самочувствие. У звезды киноленты "Я шагаю по Москве" держалась высокая температура и были проблемы с дыханием, пишет телеграм-канал Mash. В итоге актрису забрала скорая помощь, решив, что так будет безопаснее, учитывая ее возраст и тот факт, что в стране вновь непростая ситуация с коронавирусом.

Сейчас народная артистка находится в состоянии средней тяжести. Журналисты связались с Мирошниченко, чтобы получить комментарий о госпитализации.

"Послушайте, я нахожусь в больнице. Я не могу говорить",

– ответила знаменитость изданию NEWS.ru.

За свою карьеру актриса сыграла десятки ролей в театре и кино. Популярность ей принесла картина "Я шагаю по Москве". Также она снялась в картинах "Андрей Рублев", "Вам и не снилось", "Рыжий, честный, влюбленный", "Тайны мадам Вонг". Играла на сценах МХАТа имени Горького и МХТ имени Чехова. Крайний спектакль с ее участием вышел в 2015 году.