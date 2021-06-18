Ведущая спокойно выстояла перед провокационными выпадами представителя СМИ из Незалежной

Российская журналистка Ольга Скабеева поговорила с украинским журналистом Владимиром Самарским, ответив на каверзные вопросы. Так, телеведущая заявила, что для нее журналистика является способом донесения до людей своей точки зрения. Ольга при этом не считает, что слово "пропаганда" должно иметь строгий негативный окрас.

Скабеева отметила, что личная точка зрения – это всегда нормально, если человек не имеет внутренних противоречий. В идеале, полагает ведущая, хорошо разделять личные убеждения со взглядами "заказчика", которым в ее случае является государство.

"Я разделяю его точку зрения по массе вопросов. Обижаться на то, что кто-то считает меня пропагандисткой? Господи", – высказалась Скабеева.

Также интервьюер коснулся темы о зарплате ведущей канала "Россия 1". Ольга призналась, что информация не подлежит разглашению, однако вместе с тем дала понять, что слухи о ее доходах в виде нескольких миллионов рублей в месяц, на чем настаивали некоторые СМИ, не соответствуют реальности.

"Читала различные захватывающие версии. Мне зарплату платят. Странно, если бы не стали. Я не могу сказать, какая она, потому что у меня контракт", – добавила телеведущая в эфире ЮТуб-канала Анатолия Шария.

Самарский также задал провокационный вопрос, поинтересовавшись, как размер дохода влияет на патриотические чувства Скабеевой. Последняя не растерялась и заявила, что дело заключается в личной мотивации и идеологии страны, которой она служит.

Ранее Скабеева высмеяла президента США, который решил проехаться на велосипеде в сопровождении личной охраны.