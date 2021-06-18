Искали с прошлой недели: соседи раскрыли подробности последних дней Андрея Егорова

Искали с прошлой недели: соседи раскрыли подробности последних дней Андрея Егорова
Кадр из фильма "По ту сторону смерти"
С актером неоднократно пытались связаться

Андрей Егоров, о смерти которого стало известно накануне, примерно неделю не выходил на связь с соседями. 

На минувшей неделе актер начал заливать соседей снизу. Еще в прошлый четверг в квартиру к соседке звезды "Оптимистов" постучался сантехник и сообщил, что Егоров кого-то заливает. В итоге достучаться до артиста не смогли, поэтому начали оставлять записки. 

Диспетчерам до актера дозвониться также не удалось. 

"Здесь записки оставляли, его найти не могли. Потом диспетчерская мне звонила, говорит: "Сосед не знаете где?" Я говорю, что даже телефон не знаю его", 

рассказал мужчина в беседе с "Пятым каналом". 

При этом Андреев не выпивал и был тихим, вечеринки не устраивал. Со стороны соседей на него не было никаких жалоб. 

Напомним, что заслуженный артист РФ скончался 17 июня. Андрей Егоров умер на 52-м году жизни. По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, пишет РЕН ТВ. 

Полицейские нашли тело покойного актера в его московской квартире. Следов насильственной смерти обнаружено не было. При этом на тот момент, когда приехали сотрудники правоохранительных органов, дверь была закрыта. 

Егоров стал известен благодаря фильмам "Оптимисты", "Жених", "Смерш". Его фильмография насчитывает более 60 картин. Также он выступал на сцене Театра армии. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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