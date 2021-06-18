Лазарев лишился слуха и голоса после съемок в известном шоу

Лазарев лишился слуха и голоса после съемок в известном шоу
Сергей Лазарев. Фото: Пресс-служба
Певец решил проверить свою интуицию

Сергей Лазарев стал новым гостем шоу "Я вижу твой голос". Правда, съемки для артиста закончились не совсем хорошо – у певца появились некоторые проблемы со здоровьем. 

Комментируя свое участие в нашумевшей передаче, Лазарев признался, ему было интересно послушать как поют люди, которые не связаны с музыкальной индустрией. Все дело в том, продолжил Сергей, что даже на музыкальных конкурсах артисты, которым медведь на ухо наступил – нередкость. Что уж говорить о шоу, где главной целью является угадать, умеет ли человек петь или нет. 

"Думаю, по некоторым деталям можно определить, поет человек или нет – по тому, как он держится на сцене, как обращается с микрофоном. Но понимаю, что нас будут мастерски пытаться запутать", 

передает слова артиста издание "7 дней". 

Выпуск еще не вышел в эфир, но, похоже, будет интересно. Неизвестно, что конкретно произошло, но после съемок Лазарев посетовал на то, что потерял слух и сорвал голос. 

Возможно, исполнитель хита "В самое сердце" просто почувствовал азарт, когда помогал участнице шоу бороться за один миллион рублей. Сражаться артисту пришлось с королевой выпускного бала, молодой мамой, мастером маникюра, официантом и другими интересными личностями. 

Итоги нешуточных баталий станут известны уже сегодня, а пока зрителям удается лишь гадать, что же произошло на съемках, что певец чуть было не лишился своего главного оружия.

Юлия МИХАЙЛОВА

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