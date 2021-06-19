Актер подошел к ситуации с юмором

Война артистов и журналистов, кажется, никогда не закончится. В этот раз СМИ похоронили Сергея Жигунова. Только вот актер жив и здоров.

Накануне артист опубликовал в социальных сетях видео с отдыха в Крыму. Сейчас на полуострове стоит по-настоящему аномальная погода – за день выпала месячная норма осадков. Непогода внесла коррективы в отдых Жигунова, о чем он написал в "Инстаграме". В итоге акулы пера решили ухватить "сенсацию", поставив такой заголовок – "Все погибли: страшная смерть настигла Жигунова с молодой женой".

В ответ звезда сериала "Моя прекрасная няня" выложил скриншот публикации, сопроводив ее забавной шуткой.

"Пишет вам Степа, дальше этот аккаунт буду вести я. Также хочется помыться и позавтракать, поэтому возьму на воспитание приличную семью без вредных привычек. Писать сюда",

– подписал снимок Сергей.

В комментариях возмущению пользователей не было предела. Многие признались, что действительно испугались за жизнь гардемарина.

"Теперь точно будете жить долго. Главное никогда не терять чувство юмора, даже от таких неожиданных новостей", "Мне интересно, журналистам что, делать больше нечего?", "Что это такое? Зачем пугать людей? Сергей, напишите нам и успокойте", "Я так напугалась. Аж голова закружилась",

– отреагировали поклонницы Жигунова.

Но, к счастью, хоть Сергея и смыло, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Сети появились первые фотографии с тайной свадьбы Жигунова.