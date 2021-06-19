Он не смог справиться с COVID-19

Сегодня, 19 июня, скончался сценарист киноленты "Джентельмены, удачи!", в которой приняли участие Сергей Безруков и Гоша Куценко, Вячеслав Солдатенко.

Причиной смерти писателя стал коронавирус. Последние несколько дней он лежал в коме под ИВЛ – его положили в больницу еще в начале июня. Об этом сообщала российская певица Эльмира Галеева на своей странцие в "Фэйсбуке". С начала недели врачи усиленно боролись за жизнь Вячеслава, однако спасти его не смогли.

У сценариста было 60% поражения легких, передает "Пятый канал". За все время пребывания в больнице ему не становилось лучше.

Вячеслав Солдатенко более известен под псевдонимом Слава Сэ. Свою карьеру он начинал как психолог – работал психофизиологом в комиссии медэкспертизы при МВД Латвии. Потом посвятил себя бизнесу. В какой-то момент решил, что хочет больше времени проводить с семьей и уволился, став на некоторое время сантехником. Но смена профдеятельности разрушила его брак.

После появления свободного времени он стал писать тексты.