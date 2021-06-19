"Мне как-то не по себе стало": Долина раскритиковала Моргенштерна

"Мне как-то не по себе стало": Долина раскритиковала Моргенштерна
Лариса Долина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица смогла послушать только отрывок песни

Как все уже поняли, Лариса Долина не боится публично высказывать свое мнение, даже если оно не совпадает с позицией большинства. В последнее время народная артистка стала чаще оценивать творчество певцов новой школы. В этот раз под ударом оказался Алишер Моргенштерн. 

Королеве джаза хватило отрывка песни рэпера, чтобы понять, что больше его музыку она слушать не будет. Творчество Моргенштерна вызвало у Долиной противоречивые чувства. 

"Я услышала какой-то отрывок его песни – мне как-то не по себе стало. Резанул мат в его композициях. Я не приемлю этого. Мы занимаемся творчеством, мы выходим на сцену. Несем какой-то процесс созидания. А это разве созидание? Мне неприемлемо его творчество", 

– отрезала артистка в эфире "Русского радио". 

Однако исполнительница хита "Погода в доме" добавила, что не осуждает молодое поколение, которой нравится музыка рэпера. 

Из молодых звезд Долина выделила Алексея Чумакова. Беседуя с Юлией Барановской, артистка отметила, что ей приятно, что певец часто присылает ей свои песни, советуется. 

Ранее Моргенштерн устроил скандал на премии "Муз-ТВ". Артисту не понравилось, что лучшим артистом стал не он, а Александр Ревва. В итоге рэпер, который появился на мероприятии на инвалидной коляске, выскочил на сцену и попросил зрителей решить, кто же все-таки лучше. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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