Певица смогла послушать только отрывок песни

Как все уже поняли, Лариса Долина не боится публично высказывать свое мнение, даже если оно не совпадает с позицией большинства. В последнее время народная артистка стала чаще оценивать творчество певцов новой школы. В этот раз под ударом оказался Алишер Моргенштерн.

Королеве джаза хватило отрывка песни рэпера, чтобы понять, что больше его музыку она слушать не будет. Творчество Моргенштерна вызвало у Долиной противоречивые чувства.

"Я услышала какой-то отрывок его песни – мне как-то не по себе стало. Резанул мат в его композициях. Я не приемлю этого. Мы занимаемся творчеством, мы выходим на сцену. Несем какой-то процесс созидания. А это разве созидание? Мне неприемлемо его творчество",

– отрезала артистка в эфире "Русского радио".

Однако исполнительница хита "Погода в доме" добавила, что не осуждает молодое поколение, которой нравится музыка рэпера.

Из молодых звезд Долина выделила Алексея Чумакова. Беседуя с Юлией Барановской, артистка отметила, что ей приятно, что певец часто присылает ей свои песни, советуется.

Ранее Моргенштерн устроил скандал на премии "Муз-ТВ". Артисту не понравилось, что лучшим артистом стал не он, а Александр Ревва. В итоге рэпер, который появился на мероприятии на инвалидной коляске, выскочил на сцену и попросил зрителей решить, кто же все-таки лучше.