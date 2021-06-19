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СМИ сообщают, что
состояние МакSим ухудшилось. Ранее певицу срочно увезли на скорой в клинику.
Несмотря на плохое самочувствие, артистка не стала отменять концерт, а спустя
несколько дней оказалась на больничной койке. Врачи выяснили, что у нее
обширное поражение легких – 40%. При этом анализы не выявили ковида. Теперь же
состояние звезды ухудшилось.
Медики приняли решение ввести МакSим в искусственную кому. Она не могла дышать сама, так как поражение легких продолжает расти. Певицу подключили к аппарату ИВЛ. Об этом пишет "СтарХит".
Пиар-директор звезды
Яна Богушевская подтвердила, что ее подопечная сейчас на ИВЛ. Но поспешила
успокоить публику, заверив, что здоровьем артистки занимаются лучшие врачи.
"…ситуация под контролем",
– заявила она.
О том, что она в больнице, МакSим сама сообщила фанатам в своем Инстаграм. Взволнованные подписчики засыпали певицу комментариями с пожеланиями скорейшего выздоровления. Поклонники надеются, что Марина справится с недугом и призывают ее больше о себе заботиться.
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