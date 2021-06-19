Певицу подключили к аппарату ИВЛ из-за проблем с дыханием

СМИ сообщают, что состояние МакSим ухудшилось. Ранее певицу срочно увезли на скорой в клинику. Несмотря на плохое самочувствие, артистка не стала отменять концерт, а спустя несколько дней оказалась на больничной койке. Врачи выяснили, что у нее обширное поражение легких – 40%. При этом анализы не выявили ковида. Теперь же состояние звезды ухудшилось.



Медики приняли решение ввести МакSим в искусственную кому. Она не могла дышать сама, так как поражение легких продолжает расти. Певицу подключили к аппарату ИВЛ. Об этом пишет "СтарХит".

Пиар-директор звезды Яна Богушевская подтвердила, что ее подопечная сейчас на ИВЛ. Но поспешила успокоить публику, заверив, что здоровьем артистки занимаются лучшие врачи.



"…ситуация под контролем",

– заявила она.

О том, что она в больнице, МакSим сама сообщила фанатам в своем Инстаграм. Взволнованные подписчики засыпали певицу комментариями с пожеланиями скорейшего выздоровления. Поклонники надеются, что Марина справится с недугом и призывают ее больше о себе заботиться.