Разин публично извинился перед Кудрявцевой после проигрыша в суде

Разин публично извинился перед Кудрявцевой после проигрыша в суде
Андрей Разин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Продюсер опубликовал пост в "Инстаграме"

Конфликт Андрея Разина и Леры Кудрявцевой длится уже не один год. Продюсер не раз открыто оскорблял телеведущую, называя ее девушкой легкого поведения. В один момент терпение блондинки лопнуло, и она подала на своего обидчика в суд. Похоже, что настало время зарыть топор войны, потому что продюсер "Ласкового мая" решил принести звезде извинения. 

На странице Разина в "Инстаграме" появился пост, в котором он напрямую обратился к Кудрявцевой и попросил прощения. 

"Лерочка, я приношу извинения за те слова, которые я говорю в твой адрес. Поверь мне, что они не простые, а ты, я думаю, тоже сделала выводы из наших отношений. Мне хочется, чтобы у тебя в жизни все было хорошо", 

– написал мужчина. 

Разин также добавил, что ему уже не совсем важен исход суда, извинения он решила принести не из-за этого. Перед подругой блондинки, кстати, он извиняться не стал, назвав ее стервой. 

В итоге продюсер пожелал Кудрявцевой успехов, напомнив, что она – девочка "Ласкового мая". Мол, именно группа вырастила телеведущую. 

"Мы тебя обидели, мы тебя любили, мы тебя мучили, и ты нас мучила. Поэтому ты – наша. Ещё раз прости, если я принес тебе какие-то обиды. Ну, а как суд напишет, так и сделаем", 

– подытожил артист. 

При этом возможность комментировать публикацию Разин ограничил, поэтому неясно, как Лера отреагировала на такое неожиданное заявление. 

Напомним, что в апреле Кудрявцева засудила Разина за скандальное интервью. Журналистка добилась взыскания с ответчиков 400 тысяч рублей в качестве морального вреда, а 300 тыс. – с самого продюсера. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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