Продюсер опубликовал пост в "Инстаграме"

Конфликт Андрея Разина и Леры Кудрявцевой длится уже не один год. Продюсер не раз открыто оскорблял телеведущую, называя ее девушкой легкого поведения. В один момент терпение блондинки лопнуло, и она подала на своего обидчика в суд. Похоже, что настало время зарыть топор войны, потому что продюсер "Ласкового мая" решил принести звезде извинения.

На странице Разина в "Инстаграме" появился пост, в котором он напрямую обратился к Кудрявцевой и попросил прощения.

"Лерочка, я приношу извинения за те слова, которые я говорю в твой адрес. Поверь мне, что они не простые, а ты, я думаю, тоже сделала выводы из наших отношений. Мне хочется, чтобы у тебя в жизни все было хорошо",

– написал мужчина.

Разин также добавил, что ему уже не совсем важен исход суда, извинения он решила принести не из-за этого. Перед подругой блондинки, кстати, он извиняться не стал, назвав ее стервой.

В итоге продюсер пожелал Кудрявцевой успехов, напомнив, что она – девочка "Ласкового мая". Мол, именно группа вырастила телеведущую.

"Мы тебя обидели, мы тебя любили, мы тебя мучили, и ты нас мучила. Поэтому ты – наша. Ещё раз прости, если я принес тебе какие-то обиды. Ну, а как суд напишет, так и сделаем",

– подытожил артист.

При этом возможность комментировать публикацию Разин ограничил, поэтому неясно, как Лера отреагировала на такое неожиданное заявление.

Напомним, что в апреле Кудрявцева засудила Разина за скандальное интервью. Журналистка добилась взыскания с ответчиков 400 тысяч рублей в качестве морального вреда, а 300 тыс. – с самого продюсера.