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Встреча с известным актером оказалась неприятной для Дарьи Митичашвили. Она уверяет, что Александр Головин публично ее
домогался.
Как рассказала девушка, сама начинающая актриса, инцидент случился накануне около одиннадцати вечера. Дарья с друзьями ненадолго зашла в один из столичных баров. Когда она прощалась с компанией на улице после закрытия, то почувствовала, как кто-то лезет к ней под юбку.
Настойчивым кавалером оказался звезда "Кадетства" Александр Головин, сообщила Дарья телеканалу "360".
"..вообще-то это не просто неприятно, но и чудовищно",
– рассказала она.
Поразило девушку и то, как друзья актера его оправдывали – мол, ему простительно в силу профессии. Свое возмущение Дарья выразила и в соцсетях. Кроме того, оскорбленная дама заявила на Головина в полицию.
Сам 32-летний артист пока никак не прокомментировал скандал. Впрочем, судя по сторис в Инстаграм, Головин и правда отдыхал в баре. Причем в компании трех девушек.
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