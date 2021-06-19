"Это чудовищно": молодая актриса о распустившем руки Головине из "Кадетства"

"Это чудовищно": молодая актриса о распустившем руки Головине из "Кадетства"
Александр Головин. Фото: www.instagram.com/s.a.n.e.k13/
Девушка заявила на звезду сериала в полицию

Встреча с известным актером оказалась неприятной для Дарьи Митичашвили. Она уверяет, что Александр Головин публично ее домогался.

Как рассказала девушка, сама начинающая актриса, инцидент случился накануне около одиннадцати вечера. Дарья с друзьями ненадолго зашла в один из столичных баров. Когда она прощалась с компанией на улице после закрытия, то почувствовала, как кто-то лезет к ней под юбку.

Настойчивым кавалером оказался звезда "Кадетства" Александр Головин, сообщила Дарья телеканалу "360".

"..вообще-то это не просто неприятно, но и чудовищно",

– рассказала она.

Поразило девушку и то, как друзья актера его оправдывали – мол, ему простительно в силу профессии. Свое возмущение Дарья выразила и в соцсетях. Кроме того, оскорбленная дама заявила на Головина в полицию.

Сам 32-летний артист пока никак не прокомментировал скандал. Впрочем, судя по сторис в Инстаграм, Головин и правда отдыхал в баре. Причем в компании трех девушек.

Ранее "Утро" писало, как сложились судьбы актеров из сериала "Кадетство". 

Кристина ЧЕРНИКОВА

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