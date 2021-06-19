Сейчас артистке прочищают легкие

Сегодня в Сети появилась информация о том, состояние ранее госпитализированной певицы МакSим ухудшилось. В итоге врачи приняли решение ввести исполнительницу хита "Знаешь ли ты" в медикаментозную кому. Однако серьезных поводов для волнения нет, считают медики.

Пиар-менеджер Яна Богушевская в разговоре с "Пятым каналом" отметила, что врачи верят в лучшее.

"Она молодая и крепкая, прогнозы положительные",

– ответила директор МакSим, отметив, что певице сейчас прочищают легкие.

Ранее Богушевская рассказала журналистам, что артистка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, но ее здоровьем занимаются лучшие врачи, поэтому ситуация находится под контролем.

Подробностями своей госпитализации МакSим поделилась в социальных сетях. Звезда рассказала, что перед открытием своей школы искусств она сдала тест на коронавирус, он оказался отрицательным.

Позже певица почувствовала симптомы простуды, но тест все равно показывал негативный результат. В один из дней девушка вызвала скорую, которая отвезла ее в клинику. В итоге исследования показали, что легкие знаменитости поражены на 40 процентов. Врачи поставили ей пневмонию, поскольку тест на COVID-19 по-прежнему отрицательный.