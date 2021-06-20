Артистка ушла из жизни 19 июня

Накануне стало известно о большой трагедии в сфере шоу-бизнеса. Этот мир покинула известная артистка Полина Соколова. Миллионы зрителей знакомы с знаменитостью по ее участию в клипах популярной музыкальной группы Little Big.



Россиянам Полина запомнилась как очаровательная "толстушка", которая постоянно появлялась в красочных видеорядах к композициям нашумевшего музыкального коллектива.

Жизнерадостная артистка скончалась вследствие болезни. Жизненный путь знаменитости оборвала пресловутая инфекция. Как удалось выяснить журналистам, Полина умерла из-за коронавируса. Такую информацию приводит "Пятый канал" со ссылкой на пиар-менеджера музыкальной группы Полину Храмову.

Как долго Соколова боролась с инфекцией, пока неизвестно. Также не сообщаются другие подробности того, как она переносила недуг.

Одной из самых красочных и запоминающихся работ стало участие Полины в ремейке знаменитой композиция Everybody. Там она выступила в роли феи-крестной.

Также Соколова активно выступала в рамках шоу-группы толстушек "Красотки Рубенса".

Солистка музыкального коллектива Софья Таюрская выразила свои соболезнования в связи с кончиной обаятельной шоу-вумен.

"Лети, дорогая. Ты так любила эту жизнь...", – написала певица.





К слову, этой весной скончалась бывшая солистка группы Анна Кастельянос, девушка была известна широкой публике под псевдонимом Каст.