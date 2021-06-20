Трагедия артистки тронула сердца влиятельных людей

За борьбой знаменитой российской актрисы Анастасии Заворотнюк со страшным онкологическим заболеванием наблюдает вся страна. Мало кто мог бы остаться равнодушным к трагедии знаменитости. Так, прессе удалось выяснить, что существенную финансовую поддержку семье главной няни России оказывает популярный певец Стас Михайлов.



Лечение от онкологии дорого обходится звездному семейству. Все силы родных брошены на то, чтобы спасти Анастасию. Однако сбережения ее супруга Петра Чернышева существенно истощились. На этом фоне на подмогу пришли коллеги Заворотнюк по шоу-бизнесу. Одним из серьезных благодетелей актрисы стал Стас Михайлов. Доподлинно неизвестно, какие суммы он переводит на лечение знаменитости. Однако, по словам журналистов, речь идет о внушительной поддержке.

Разузнавшие любопытные подробности корреспонденты напрямую обратились к певцу с заявлением о том, что они в курсе его участия в судьбе Анастасии. Артист отказался давать развернутый комментарий по этому вопросу, однако не стал отнекиваться.

"Я не люблю об этом говорить, дай бог ей здоровья", – передает слова знаменитости телеканал НТВ.

При этом оказалось, что Михайлов не единственный представитель шоу-бизнеса, который откликнулся на беду артистки. По словам звездного пиар-директора Анны Исаевой, многие селебрити жертвуют денежные средства семейству Анастасии. Знаменитости надеются, что Заворотнюк удастся справиться с онкологией, и она сможет вернуться к нормальной жизни.

Впрочем, в конце прошлого месяца появились слухи об ухудшении состояния артистки. Ее дочь Анна тяжело переживает кривотолки вокруг болезни матери.