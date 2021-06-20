Знакомые семьи не исключают, что дело закончится разводом

В последнее время пристальное внимание прессы и поклонников приковано к семейной драме Ксении Бородиной. По слухам, в ее паре с Курбаном Омаровым произошел серьезный разлад. Поговаривают, что парочка разъехалась и не общается.



Осведомленный, но анонимный источник поведал журналистам, что знаменитости разбежались по разным углам после очередного скандала на фоне "похождений" Омарова. Семейная ссора переросла в серьезный конфликт, и возлюбленные решили разъехаться, пишет издание PeopleTalk.

Что на самом деле происходит в звездной паре – неизвестно. Ксения и Курбан хранят молчание, ограничиваясь бесконечными намеками на проблемы в отношениях. Тем временем, мужу Бородиной приписывают отношения с молодыми моделями. Однако весомых доказательств его неверности пока найти не удалось.

О серьезности разлада свидетельствует то, что Курбан не явился на празднование дня рождения дочери Ксении от первого брака Маруси. 19 июня девочке исполнилось 12 лет. Бородина выложила на своей странице снимок с торжества, однако Омарова на нем не было.

Значит ли это, что пара решила завершить отношения, пока не понятно. Однако некоторые в окружении звездного семейства не исключают, что дело закончится разводом. Впрочем, другие убеждены, что милые бранятся, только тешатся, и Бородиной удастся сохранить семью.

Ранее известный блогер Александра Кошкина прокомментировала слухи о разводе Бородиной.