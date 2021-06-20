Мужчина был инвалидом и жил с опекуном

Сын культового советского музыканта Александра Башлачева выпал из окна в Москве. По данным СМИ, тело Егора нашли под окнами дома накануне, 19 июня, около шести вечера.

Как стало известно, Егор жил с опекуном. У мужчины была инвалидность второй группы. Кроме того, он был на учете в психиатрической клинике. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Егор родился в августе 1988 года – к тому моменту его знаменитого отца уже не было в живых. Александр Башлачев умер в 27 лет в феврале того же года. Музыкант выбросился из окна многоэтажки в Ленинграде.