Режиссер подловил телеведущего на вранье

Вскоре знаменитая телепередача "Вечерний Ургант" традиционно переедет в Санкт-Петербург. В честь этого знаменательного события ее ведущий Иван Ургант дал большое интервью. В беседе с журналистами он признался, что однажды был пойман Никитой Михалковым за язык прямо на своей программе.



Дело было во время обсуждения творчества великого российского писателя и мыслителя Александра Герцена. О курьезном случае знаменитости напомнил вопрос журналиста издания "Комсомольская правда". Корреспондент поинтересовался, действительно ли Ургант не любит Максима Горького. Такое громкое заявление он сделал в одном из выпусков своего шоу.

На это Иван ответил, что не любит Горького примерно также, как Герцена. Оказалось, что, когда в гости к Урганту приходил Михалков он, среди прочего, поведал Никите Сергеевичу, что негативно оценивает творчество Герцена.

Тот решил прояснить суть вопроса и поинтересовался у собеседника, а что из Герцена он читал. Иван с умным видом ответил: "Былое и думы". Михалков не будь дурак переспросил: "Действительно читал?" Тут уж Иван решил во всем сознаться и объявил, что на самом деле не знаком с этим произведением.

Как оказалось, его "негативное" отношение к Горькому базируется на тех же основах. Ургант признался, что для красного словца готов пройтись и по величайшей российской литературе.

Стоит отметить, что острый на язык телеведущий всегда делится своим мнением по поводу громких скандалов. Недавно он подколол Дмитрия Губерниева после конфликта с Ольгой Бузовой.