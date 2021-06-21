Не работала ни дня: мама Королевой раскрыла размер своей пенсии в США

Не работала ни дня: мама Королевой раскрыла размер своей пенсии в США
Людмила Порывай и Наташа Королева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Звезда живет в Штатах, где сдает в аренду несколько квартир

Заслуженная артистка Украины, мама популярной певицы Наташи Королевой Людмила Порывай рассказала гостям телепрограммы "Звезды сошлись" о своем пособии по старости. Звезда призналась, что уже давно проживает в Майами и ни в чем себе не отказывает.

При этом размер американской пенсии у Порывай составляет 600 долларов. Людмила отметила, что не работала при этом в Америке ни дня. Присутствующая в студии наследница Наташа Королева также рассказала, что мама всегда знала, куда следует вкладывать средства – поэтому и нормально живет в Штатах.

"У нее есть еще несколько квартир в Америке, которые она сдает. К пенсии лишняя денюжка", – сообщила исполнительница.

Людмила также поведала о своем втором супруге, 80-летнем пенсионере. Его пособие по старости куда выше – 2 тысячи долларов. В свое время мужчина имел свой бизнес в такси и ресторанах. У пары есть общая недвижимость, за которую приходится отдавать ежемесячно примерно 1 тыс. долларов.

"Супруг живет в Америке уже 50 лет. Мы живем уже счастливо 28 лет", – рассказала артистка в эфире телеканала НТВ.

Назвала размер своей пенсии артистка Наталья Аринбасарова, которая призналась, что таким размером выплат от государства похвастать не может. У актрисы пенсия не больше 15 тысяч рублей. Однако помогают дети – оплачивают врачей и одежду. После распада Союза звезда не могла себе выбрать платье – выбор у нее явно был большой. А дочка Катя однажды решила порадовать маму норковой шубой.

"Главное, что мои дети снимают меня в кино", – добавила Аринбасарова.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, как сложился творческий путь Ирины Порывай, старшей сестры Наташи Королевой.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость264828
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Гость266305
в Европе, если ты ни дня не работал, но достиг пенсионного возраста- тебе будут в любом случае платить минимальную пенсию плюс все льготы пенсионеров. Бесплатная медицина. Бесплатный проезд в транспорте. Иногда бесплатное посещение бассейнов (зависит от страны) и дотации на оплату квартиры, если живёшь в съёмном жилье. Это касается всей Европы.
Это ты где такое прочитал. Касательно всей Европы? ))) На рекламных брошюрах? Не всё там просто так. Чтобы пенсия вообще была, ты должен стать гражданином страны ЕС, а это не очень просто сделать. Не путай с видом на жительство и статусом беженца. Второе - во всех странах ЕС пенсионное законодательство разное и разные выплаты.
Гость266305
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в Европе, если ты ни дня не работал, но достиг пенсионного возраста- тебе будут в любом случае платить минимальную пенсию плюс все льготы пенсионеров. Бесплатная медицина. Бесплатный проезд в транспорте. Иногда бесплатное посещение бассейнов (зависит от страны) и дотации на оплату квартиры, если живёшь в съёмном жилье. Это касается всей Европы.
Гость264761
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Они мрази уже за то, что вывели бабло заработанное в России за рубеж. А страна ждет иностранные инвестиции для поднятия экономики. Зачем??? Зачем что то ждать от кого то, если свои разоряют Россию. Кто то скажет: они же заработали это бабло, свое тратят! А на чем они заработали??? Может они разработали новейшую модель автомобиля и наладили его производство, или что то другое материальное создали??? Кому нужна по большому счету эта Наташка с "маленькой страной" и с патлатым Тарзаном???
Гость264761
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Они мрази уже за то, что вывели бабло заработанное в России за рубеж.
Странник
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Как же вы надоели со своей брехнёй, манипуляцией информацией. Да, не будут платить ни в одной стране мира ни каких пенсий на халяву. Для того, чтобы получать пенсию её, как ни смешно и каверзно это звучит - её надо заработать. Из ничего, ничего и не будет, говорят немцы. Она могла числиться кем-то, платить налоги, платить пенсионное страхование. Теперь, как не правдоподобно это может звучать для некоторых умников, она и получает минимальную пенсию. Всех умиляет эта хрень с пенсией, а то, что у мамы Наташи есть бабло на несколько СОБСТВЕННЫХ квартир в штатах, ни один не спросил, а ОТКУДА?
Гость264761
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Хорошо бы о них вообще ничего не говорить!!!
Гость260682
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Сейчас начнут охаивать Америку. Пенсия впечатляет. Ни дня не работала и 600 долларов. Муж работал и более 2000 долларов. Аринбасарова работала и пенсия 200 долларов. Дети оплачивают врачей и одежду (!). Соцреалиазм в современной России. Пенсионерка не в состоянии купить себе одежду.
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