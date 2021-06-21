Звезда живет в Штатах, где сдает в аренду несколько квартир

Заслуженная артистка Украины, мама популярной певицы Наташи Королевой Людмила Порывай рассказала гостям телепрограммы "Звезды сошлись" о своем пособии по старости. Звезда призналась, что уже давно проживает в Майами и ни в чем себе не отказывает.

При этом размер американской пенсии у Порывай составляет 600 долларов. Людмила отметила, что не работала при этом в Америке ни дня. Присутствующая в студии наследница Наташа Королева также рассказала, что мама всегда знала, куда следует вкладывать средства – поэтому и нормально живет в Штатах.

"У нее есть еще несколько квартир в Америке, которые она сдает. К пенсии лишняя денюжка", – сообщила исполнительница.

Людмила также поведала о своем втором супруге, 80-летнем пенсионере. Его пособие по старости куда выше – 2 тысячи долларов. В свое время мужчина имел свой бизнес в такси и ресторанах. У пары есть общая недвижимость, за которую приходится отдавать ежемесячно примерно 1 тыс. долларов.

"Супруг живет в Америке уже 50 лет. Мы живем уже счастливо 28 лет", – рассказала артистка в эфире телеканала НТВ.



Назвала размер своей пенсии артистка Наталья Аринбасарова, которая призналась, что таким размером выплат от государства похвастать не может. У актрисы пенсия не больше 15 тысяч рублей. Однако помогают дети – оплачивают врачей и одежду. После распада Союза звезда не могла себе выбрать платье – выбор у нее явно был большой. А дочка Катя однажды решила порадовать маму норковой шубой.

"Главное, что мои дети снимают меня в кино", – добавила Аринбасарова.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, как сложился творческий путь Ирины Порывай, старшей сестры Наташи Королевой.