Анонимные источники утверждают, что сознание артистки пребывает "в тумане"

Говорить об окончательном выхдоровлении Анастасии Заворотнюк пока рано – по данным СМИ, звезда сейчас переживает такой же сложный период, как и Жанна Фриске в свое время.

Анонимные источники утверждают, что лечение сильно сказалось на состоянии артистки. Из-за бесчисленного приема лекарств самочувствие Анастасии сильно ухудшилось, хотя ранее у нее наблюдались положительные тендеции в выздоровлении. Как пишут "Дни.ру", актриса находится в сознании, но ее разум будто пребывает в тумане.

Официального подтверждения информации от родных Заворотнюк нет. До сих пор они никак не комментируют состояние актрисы, не озвучивая даже официального диагноза, напоминает URA.RU. По неподтвержденной информации, Анастасия страдает от рака мозга.

Деньги на лечение артистки пытается зарабатывать ее супруг Петр Чернышев, но расходы требуются колоссальные. Недавно стало известно, что в этом вопросе семье Заворотнюк помогает певец Стас Михайлов.

Журналисты заявляют, что он не единственный из российского шоу-бизнеса, кто жертвует деньги на лечение Анастасии, однако его вклад, по некоторым данным, значительно превосходит взносы от других звезд.