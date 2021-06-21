Артисту пришлось перешивать телогрейку из-за потерянного веса

Мужчина, который несколько месяцев провел в колонии с артистом Михаилом Ефремовым, рассказал об изменениях, произошедших с актером. Тюремные условия явно не пошли звезде не пользу – бывший заключенный утверждает, что жизнь в колонии куда хуже, чем описывают в медиа.

Сам Ефремов, утверждает мужчина, не помнит всей ситуации в роковой день на Садовом кольце. Артист опускает голову, когда с ним начинают заводить эту тему. Однако Михаил не теряет надежду на условно-досрочное.

В неволе Ефремов сильно похудел: одежда на нем висит, пришлось даже перешивать телогрейку. Как объяснил экс-заключенный, артист стал терять килограммы из-за нервов.

"Сейчас ждет, когда кассация будет рассматриваться", – добавил собеседник "Стархита".



Досуг в ИК-4 в Белгородской области, где Ефремов считает свои дни до долгожданной свободы, заключенные устраивают сами: кто предложит сыграть в шашки, кто в нарды. Сам артист ходит в библиотеку, стараясь читать книги и отвечать на письма.

Чаще всего, правда, дядя Миша обсуждает с близкими пьесы и спектакли по таксофону. Актер ладит с остальными заключенными, однако старается ни с кем не сближаться – со всеми дружит, однако остается замкнутым.

"Я, когда мы с ним общались, даже как-то пошутил, мол, меня как будто специально привезли в Белгородскую область под конец срока, чтобы познакомиться с Ефремовым", – добавил мужчина.

Сестра артиста Анастасия Ефремова рассказывала журналистам о том, что брат постоянно думает про родной театр и не теряет надежду на условно-досрочное освобождение. Михаил старается отвечать на письма, несмотря на загруженность работой.