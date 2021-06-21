Уже достроился дом: Галкин и Пугачева улетают на Кипр

Уже достроился дом: Галкин и Пугачева улетают на Кипр
Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Звездная пара сильно раскошелилась ради элитного жилья

Максим Галкин и Алла Пугачева решили уехать на Кипр. Риелтор подтвердила журналистам, что семейство купило элитную недвижимость на острове. 

Как сообщает НТВ, многоквартирный дом находится в Городе Лимассол. Галкин и Пугачева приняли решение приобрести там собственность еще четыре года назад – тогда жилье было на этапе застройки. 

Пенхаус обошелся паре в кругленькую сумму – сколько звезды отдали за него на момент покупки не разглашается, однако сейчас рыночная стоимость квартиры оценивается почти в 10 миллионов евро. По нынешнему курсу это в районе 900 млн рублей. 

Дом уже сдан, и теперь Галкин и Пугачева готовятся приехать в собственные апартаменты, площадью 470 квадратных метров. Жилой комплекс расположен в паре шагов от частного пляжа. В самом здании есть собственные спа-салон и крытый бассейн. 

Обслуживание жилья обойдется паре в 2 миллиона рублей в год – на содержание замка в России, к примеру, они тратят в два раза меньше. 

Для каких именно целей знаменитости приобрели греческую недвижимость не уточняется. По некоторым данным, они собираются улететь на Кипр для отдыха, изменив традиционному отпуску всей семьей в Латвии.

Несколько дней назад юморист отметил 45-летний юбилей. В честь праздника он закатил шумную вечеринку. Подробности – в материале "Утро.ру". 

Роман ИГНАТОВ

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