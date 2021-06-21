"Сперли у меня уже миллионов 25": создатель "Миража" - о войне с экс-участницами

"Сперли у меня уже миллионов 25": создатель "Миража" - о войне с экс-участницами
Маргарита Суханкина. Фото: Natalia Shakhanova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Продюсер судится с певицами на протяжении нескольких лет

Андрей Литягин вот уже много лет безуспешно воюет с бывшими солистками "Миража". Продюсеру не нравится, что певцы не хотят платить ему за авторские права. Временами создателю известной группы удавалось достучаться до артисток, но потом они вновь начинали исполнять песни, не делая при этом никаких отчислений. 

В итоге возмущенный Литягин, считающий себя главным акционером "Миража", обвинил экс-солисток в том, что они ведут себя "как бывшие содержанки", которые всевозможными способами стараются "выдавить народные слезы участия и захапать себе что-то типа творческих алиментов". 

Бороться с этим очень сложно, потому что воровство продолжает процветать. 

"Считаю, что жулики, которые "отменеджировали" Суханкину, сперли у меня уже миллионов 25", 

- поделился Литягин со "СтарХитом", добавив, что у аргументы оппонентов считает "идиотскими". 

Ситуацию осложняет и тот факт, что даже в случае, если суд встает на сторону создателя "Миража", бывшие участницы платят минимальные штрафы. Но продюсер сдаваться не намерен. Сейчас он пытается найти случаи мошенничества со своими авторскими правами в США, Турции, Египте, Китае.

Кстати, в том, что группа потеряла былую популярность, Литягин винит Маргариту Суханкину, Наталью Гулькину, Светлану Разину. 

"Из-за их истеричной бабьей дури, желания постоянно выцарапать друг другу глаза, мы теряли самое главное – всегда быть первыми в России!"

– недоумевает продюсер "Миража".  

Ранее стало известно, почему экс-солистка группы Гулькина ушла со сцены.

Юлия МИХАЙЛОВА

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