От музыканта нет вестей уже несколько дней

Брат Владимира Кузьмина Александр бьют тревогу. Артист был госпитализирован с коронавирусом еще 13 июня, а спустя некоторое время Александр перестал получать хоть какую-то информацию о состоянии родственника.

Хотя братья уже давно находятся в ссоре, Александр все-таки знал о госпитализации Кузьмина – об этом ему рассказывали родные. Три дня назад у исполнителя хита "Сказка в моей жизни" был 30 процентов поражения легких, но при этом чувствовал он себя нормально, даже играл на гитаре.

Но сейчас младший брат артиста живет в неведении.

"Племянник сегодня никакой информации не передал. Это меня пугает. Доступ к брату запрещен, мне не дают никаких его телефонов. Сегодня все утро мы с женой пытались дозвониться хоть до кого-то, кто располагает информацией. Все напрасно",

– пожаловался мужчина "Собеседнику".

Но Александр старается держать себя в руках и верит в лучшее. Он отметил, что дурного предчувствия у него нет, поэтому, скорее всего, Кузьмин в скором времени поправится.

"Наверное, это просто очередное испытание, которое дает нам Боженька, чтобы мы его прошли",

– подытожил брат музыканта.

Ранее стало известно, что Владимир Кузьмин стал дедушкой. У приемного сына артиста Никиты не так давно родилась дочь. Малышку назвали Агатой. При этом девочка родилась в конце мая, а СМИ узнали об этом совсем недавно. Неясно, почему артист решил скрыть от публики такое важное событие.