Певец отлично отметил юбилей знаменитого друга

Недавно известный шоумен Максим Галкин громко отпраздновал 45-летний юбилей. Праздник удался на славу – все гости были в восторге, а некоторые настолько развеселились, что начали вести себя весьма вызывающе. Особо отличился "золотой голос России" Николай Басков. Артист проявлял повышенное внимание к именитым представительницам прекрасного пола.



Объектами проявления горячих чувств знаменитого исполнителя стали не менее знаменитые артистки. Так, в интернет-пространство попал видеоролик, на котором 44-летний певец устроил жаркие танцы с 30-летней блогершей Анастасией Ивлеевой. Девушка была одета в облегающее платье ярко-красного цвета. Плечи и грудь артистки были оголены. Именно на эти части тела и "напал" облаченный в салатовый костюм Николай Басков.

Звезды зажигательно танцевали, и какой-то момент певец припал губами к груди Анастасии. Судя по всему, Ивлеева была не готова к такому развитию событий. Она громко вскрикнула, однако решила не смущать Николая и продолжила пляски.

На том же торжестве Басков уделил внимание знаменитой артистке Нонне Гришаевой. С ней он также устроил весьма откровенные танцы. Певец обнял актрису сзади и во время жгучих плясок задрал подол ее платья, обнажив бедра звезды популярного телесериала "Папины дочки". Откровенные кадры публикуют авторы телеграм-каналы "Светские хроники".