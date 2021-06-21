Гимнастка разоткровенничалась с Мариной Кравец

Пара Ляйсан Утяшевой и Павла Воли считается чуть ли не самой красивой в отечественном шоу-бизнесе. Нежные фотографии, теплые взгляды и откровенные признания вызывают у публики восторг. Как оказалось, иногда супруги любят друг друга побаловать. Однажды, например, гимнастка отдала за подарок мужу весьма крупную сумму.

В эфире своего ютуб-шоу "Дерзкая готовка" Утяшева беседовала с Мариной Кравец. Девушки решили приготовить овощное пюре, а параллельно обсудили интересные моменты из своей жизни. Спортсменка, например, призналась, что однажды потратила на подарок любимому мужу полтора миллиона рублей.

Собеседница Ляйсан удивилась, а телеведущая тут же принялась оправдываться и сказала, что на столь дорогой презент откладывала в течение 5 лет всю свою зарплату. Уточнять, на что именно ушли деньги, жена Павла Воли, кстати, не стала.

Кравец же призналась, что тоже делала дорогой подарок супругу, хотя и заплатила меньше Утяшевой. Резидент Comedy Club преподнесла избраннику шоппинг со стилистом, который помог мужчине сменить гардероб.

Ранее телезвезда объяснила, почему вдруг решила вернуться на телевидение. По словам Ляйсан, у нее был непростой период, однако пережить боль утраты гимнастке помог Вячеслав Дусмухаметов.