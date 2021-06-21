СМИ выяснили пол будущего ребенка Авербуха и Арзамасовой

СМИ выяснили пол будущего ребенка Авербуха и Арзамасовой
Елизавета Арзамасова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Малыш появится на этот свет уже осенью

Совсем недавно Елизавета Арзамасова и Илья Авербух сообщили поклонникам радостную новость – в скором времени в их семье станет на одного человека больше. Супруги, которые предпочитают не баловать прессу подробностями своей личной жизни, ничего о грядущем событии не сказали. Однако СМИ узнали пол малыша, который родится уже этой осенью. 

Тайну раскрыл коллега Авербуха. 

"Илья и Лиза ждут сына! Не скрывают этого от своих, но и не рассказывают особо. Они светятся счастьем",  

поделился источник с "Комсомольской правдой". 

Также мужчина рассказал, что в скором времени вся семья отправится в Сочи, где состоится премьера нового ледового шоу "Анна Каренина". Звезда "Папиных дочек" все свободное время, которого у нее теперь стало немного больше, будет проводить рядом с супругом на черноморском побережье. 

К слову, ранее и сын спортсмена намекнул на возможный пол будущего ребенка. Сын фигуриста от предыдущих отношений Мартин под одной из публикаций в шутку заметил, что надеется, что малыш не будет таким же разгильдяем, как он. 

Поклонники тут же засыпали подростка вопросами о том, кого все-таки ждут Арзамасова и Авербух, но парень лишь коротко заметил, что уже владеет данной информацией, но раскрывать ее пока не будет. 

Однако многие пользователи Сети сошлись во мнении, что раз Мартин написал первый комментарий в мужском роде, то с высокой вероятностью Елизавета ждет сына. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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