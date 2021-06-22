Артистка призналась, что все началось после ее откровений о нынешнем положении дел в театре

В "Ленкоме" развернулись нешуточные страсти. Старая гвардия театра в лице Людмилы Поргиной и Александры Захаровой ополчилась против директора Марка Варшавера. Актрисы считают, что после смерти Марка Захарова – бывшего худрука учреждения культуры, новый руководитель попросту губит театр. Ситуация обострилась до такой степени, что вдова Николая Караченцова начала говорить об угрозах в свой адрес.

В интервью РИА ФАН Поргина заявила – Варшавер якобы грозился ее "уничтожить". Также Марк Борисович предупредил, что может перестать выдавать артистке зарплату. Напомним, несмотря на то, что Людмила Андреевна уже давно не выходит на сцену, она все равно получает деньги.

Вдова Караченцова не на шутку опасается за свою жизнь.

"Когда я написала статью о театре, я сразу всех предупредила: если меня собьет машина, знайте, кто это", – отметила она.

Поргина считает, что те спектакли, которые появляются в театре, не соответствуют его статусу. Мол, при Захарове учреждение процветало – чего нельзя сказать про обстановку, сложившуюся при Варшавере.

По мнению Людмилы Андреевны, "Ленком" нуждается в молодом талантливом худруке, который будет чтить традиции старого театра. Артистка напомнила – Марк Борисович отодвинул на второй план художественный совет, что является неприемлемым.

В конце вдова звезды кинокартины "Собака на сене" назвала нового директора осьминогом, который своими щупальцами крепко держит учреждение культуры.

Ранее стало известно о том, что Варшавер начал войну против Александры Захаровой.