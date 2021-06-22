Певица поздравила молодого человека с премьерой песни

София Ротару часто публикует в личном микроблоге фотографии и видео с внуками. Недавно на инстаграм-странице артистки появилась запись, посвященная 27-летнему Анатолию Евдокименко.

В выходные внук певицы презентовал свой новый трек под названием Hold the line. К слову, Евдокименко занимается диджеингом. Анатолий выступил на фестивале White nights, где собрал полную площадку. София Михайловна решила рассказать поклонникам об успехах парня.

Ротару поздравила родственника с премьерой трека.

"Твой DJ сет собрал полную площадку! Горжусь и люблю", - отметила певица.

На видео Анатолий располагается за специальной стойкой для оборудования, двигаясь в ритм музыке. Рядом с ним танцуют две девушки. Когда камера начинает снимать публику, то можно заметить, что практически никто не стоит на месте.

Едвокименко оценил посвященную ему публикацию. В комментариях под роликом молодой человек оставил "эмодзи" в виде красного сердца. За начинающего музыканта порадовалась и его сестра София. Также выступление оценил Николай Басков.

Напомним, Анатолий и София – дети единственного сына Ротару Руслана. Наследника София Михайловна родила от народного артиста Украинской ССР Анатолия Евдокименко. В 2002 году исполнительница хита "Белая зима" овдовела.

Ранее стало известно о том, что певице Анне Калашниковой предложили купить имущество Ротару в Ялте. Речь идет об отеле "Вилла София".