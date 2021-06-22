Появилось первое фото перенесшего коронавирус Кузьмина

Появилось первое фото перенесшего коронавирус Кузьмина
Владимир Кузьмин. Фото: Alexander Keltik/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Музыкант сообщил, что уже находится дома

Некоторое время назад стало известно о том, что Владимир Кузьмин подхватил коронавирус. Музыкант пару дней не выходил на связь, заставив своего младшего брата Александра бить тревогу. Однако накануне вокалист опубликовал фотографию на личной инстаграм-странице, чем отогнал страшные домыслы коллег и фанатов.

На снимке Кузьмин позирует в компании своей жены Екатерины Трофимовой. Супруги встали перед зеркалом, делая совместное селфи.

"Дома! Спасибо всем за поддержку", – написал Владимир Борисович.

По некоторым данным, вокалист попал в больницу с COVID-19 еще 13 июня. К счастью, ему удалось победить недуг.

Поклонники Кузьмина были крайне рады его появлению.

"Слава Богу!!!! Владимир Борисович, здоровья Вам!!!!", "С возвращением! И не болейте больше!", "Хорошая новость!!!!! Берегите себя", "Будьте здоровы", – прокомментировали пользователи Сети.

Напомним, музыкант состоял в браке трижды. Его первой супругой стала поэтесса Татьяна Артемьева. В 1990-м году Кузьмин женился на американской фотомодели Келли Керзон. С 2001 по 2018 годы артист проживал с Екатериной Трофимовой. В 2018 году супруги объявили о разводе, однако потом снова сошлись.

Ранее брат пожаловался на то, что он не может связаться с музыкантом. Мужчина хотел узнать, как себя чувствует именитый родственник, но не получил доступа к его контактам. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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