Продюсер призвал сократить неоправданно высокие гонорары спортсменов

Максим Фадеев высказался о вылете сборной России из чемпионата Европы по футболу. Музыкант заявил, что ему стыдно за наших спортсменов.

Напомним, в понедельник, 21 июня, наша команда проиграла сборной Дании и покинула "Евро". В ворота российской сборной прилетело четыре гола, в то время как в ворота противников – всего один.

На своей инстаграм-странице Фадеев опубликовал пост, посвященный неудачной игре российских футболистов. Продюсер признался – каждый раз при просмотре матчей с участием команды он испытывает "испанский стыд".

Музыкант задался вопросом – неужели в стране с населением более 140 миллионов человек нет действительно талантливых представителей мужского пола, кто мог бы отстоять честь страны в любом турнире.

Максима Александровича возмутило то, что за свою слабую игру футболисты получают огромную сумму денег. Композитор отметил – за заработанные миллионы долларов спортсмены устраивают гулянки с алкоголем, драками и женщинами сомнительной репутации.

"Хватит позориться перед всем миром, над нами смеются!" – высказался Фадеев.

Продюсер призвал сократить неоправданно высокие гонорары футболистов. Ведь это, по его мнению, способствует "срыву крыши".

Максим Александрович считает, что зарплата сборной должна зависеть от количества забитых голов. Музыкант добавил – футболисты попросту становятся похожими на артистов.

Ранее Фадеев предрек миру глобальную катастрофу.