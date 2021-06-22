"Безобразие": Солнцева возмутила ситуация с отдыхом на пляжах в Сочи

"Безобразие": Солнцева возмутила ситуация с отдыхом на пляжах в Сочи
Гоген Солнцев. Фото: www.instagram.com/solntcev/
Шоу-мен призвал беречь окружающую среду, а не засорять ее

Гоген Солнцев поделился своими впечатлениями от отдыха в Сочи. На курорт телеведущий отправился вместе со своей женой Екатериной Терешкович.

В личном микроблоге Солнцев пожаловался на огромное количество туристов на пляжах. По словам блогера, спокойно искупаться в Черном море можно только рано утром.

Однако больше всего Гогена возмутила другая ситуация. Помимо того, что отдыхающие загрязняют пляж и воду, некоторые умудряются испражняться прямо в море.

Бывший участник "Дома-2" рассказал, что с утра его супруга решила освежиться. Неожиданно мимо нее проплыли чьи-то фекалии.

"Как не стыдно! Мерзавцы и грязные подонки!" – заявил Гоген.

Телеведущий призвал народ беречь море, а не превращать его в мусорную свалку.

Многие подписчики поддержали блогера.

"Наших людей ничем не исправить. Гогену и Кате хорошего отдыха", "Насчет чистоты мест отдыха – согласна! Безобразие!!!", "Люди, убирайте за собой", – прокомментировали интернет-пользователи.

Однако некоторые восприняли публикацию Солнцева как повод для шуток. Так, например, один из комментаторов предположил, что виновником неприятного инцидента стала сама Терешкович. Якобы из-за своего почтенного возраста Екатерина даже не заметила, как с ней случился казус.

Другой пользователь Сети сострил, что увиденное в море сулит паре денежную прибыль. 

Ранее стало известно о том, что Солнцева наказали за особую связь с Аллой Пугачевой. Избранница шоумена приревновала его к исполнительнице хита "Миллион алых роз". 

Анастасия ГОРЮНОВА

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