Кормухина нелестно высказалась о современных артистах

Кормухина нелестно высказалась о современных артистах
Ольга Кормухина. Фото: Darya Parchinskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Певица обратила внимание на то, что никто не хочет учиться у более опытных коллег

Ольга Кормухина высказала свое мнение по поводу того, что многие современные блогеры и тиктокеры пытаются покорять музыкальный Олимп.

В интервью "Собеседнику" Кормухина заявила – она не собирается вставать на одну сцену с подобными личностями. По мнению певицы, совместное выступление означает их признание.

"Если я пою произведения на стихи Пушкина, как я могу это поставить с дебилом, который гордится своим дебилизмом", – отметила Ольга Борисовна.

Артистка высказалась о выпуске Ютуб-шоу "Музыкалити" с участием Ларисы Долиной и Вали Карнавал. Напомним, тогда исполнительница хита "Вечная любовь" раскритиковала звезду "ТикТока", заявив, что той нет места в музыкальной индустрии.

Кормухина призналась – ей жаль Валю. Певица считает, что девушка "не умеет творить". Но основная проблема заключается в том, что она даже не хочет получать новые знания.

Ольга Борисовна напомнила о происходящем в эфире шоу – когда Долина пыталась поделиться с Карнавал своим опытом, та всячески пыталась противостоять именитой сопернице.

Кормухина акцентировала внимание на том, что тиктокерша должна была внимать каждому слову Ларисы Александровны. Ведь сама артистка – настоящий профессионал своего дела.

Популярную платформу "ТикТок" певица назвала феей, которая из малоизвестных персонажей делает принцев и принцесс. Однако из-за каких-либо обстоятельств они рискуют вновь вернуться к безвестности. Что касается Долиной, то она в любом случае останется признанной артисткой.

Ранее Лариса Александровна поделилась своим мнением о творчестве рэпера Моргенштерна. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

По хорошему или по плохому сценарию: в Москве решили поддержать Минск

Россия не собирается бросать Белоруссию после новых европейских санкций

Назван отведенный "Фортуне" срок для достройки "Северного потока - 2"

Разрешение немцев вскоре перестанет действовать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей