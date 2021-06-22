Певица обратила внимание на то, что никто не хочет учиться у более опытных коллег

Ольга Кормухина высказала свое мнение по поводу того, что многие современные блогеры и тиктокеры пытаются покорять музыкальный Олимп.

В интервью "Собеседнику" Кормухина заявила – она не собирается вставать на одну сцену с подобными личностями. По мнению певицы, совместное выступление означает их признание.

"Если я пою произведения на стихи Пушкина, как я могу это поставить с дебилом, который гордится своим дебилизмом", – отметила Ольга Борисовна.

Артистка высказалась о выпуске Ютуб-шоу "Музыкалити" с участием Ларисы Долиной и Вали Карнавал. Напомним, тогда исполнительница хита "Вечная любовь" раскритиковала звезду "ТикТока", заявив, что той нет места в музыкальной индустрии.

Кормухина призналась – ей жаль Валю. Певица считает, что девушка "не умеет творить". Но основная проблема заключается в том, что она даже не хочет получать новые знания.

Ольга Борисовна напомнила о происходящем в эфире шоу – когда Долина пыталась поделиться с Карнавал своим опытом, та всячески пыталась противостоять именитой сопернице.

Кормухина акцентировала внимание на том, что тиктокерша должна была внимать каждому слову Ларисы Александровны. Ведь сама артистка – настоящий профессионал своего дела.

Популярную платформу "ТикТок" певица назвала феей, которая из малоизвестных персонажей делает принцев и принцесс. Однако из-за каких-либо обстоятельств они рискуют вновь вернуться к безвестности. Что касается Долиной, то она в любом случае останется признанной артисткой.

Ранее Лариса Александровна поделилась своим мнением о творчестве рэпера Моргенштерна.