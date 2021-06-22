Из-за болезни народная артистка не явилась на экзамены своих студентов в МГИКе

В столице продолжает бушевать коронавирус. С каждым днем число заболевших растет. И, судя по слухам, появившимся в Сети, уберечь себя от коварного вируса не смогла и Лариса Долина.

Еще несколько дней назад народная артистка общалась с Юлией Барановской в эфире "Русского радио", а уже на следующий день почувствовала себя неважно. В результате Лариса Александровна была вынуждена пропустить госэкзамены своих студентов в МГИКе.

Раньше, кстати, тоже ходили слухи о том, что королева русского джаза заболела коронавирусом, но звезда опровергла эти слухи. В этот раз исполнительница хита "Погода в доме" пока никак не комментировала заявления о своей болезни.

И все бы ничего, но произошло, пожалуй, самое страшное из того, что могло произойти – из-за коронавируса у Долиной появились проблемы с голосом.

Источник рассказал телеграм-каналу "НеМалахов", что сейчас народная артистка чувствует себя плохо.

"Тяжелый недуг сказался на её волшебном голосе",

– поговаривают в Сети.

Ранее Долина оценила творчество Моргенштерна. По словам певицы, она слышала только отрывок из песни рэпера, но этого ей хватило, чтобы понять, что такая музыка ей не по душе. Особенно артистке не понравилось, что в творчестве кумира молодежи много мата.